被投案？陳同佳9月同意投案 管浩鳴7月就來台與陳長文見面

勸說港女命案陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴日前受訪時證實，陳同佳是在9月同意投案，但理律法律事務所所長暨執行合夥人陳長文日前證實「7月初」見過管浩鳴。（路透資料照）

2019-10-29 16:36:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕勸說港女命案陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴日前受訪時證實，陳同佳是在9月才同意投案，但理律法律事務所所長暨執行合夥人陳長文日前證實「7月初」就見過管浩鳴。知情人士表示，管浩鳴早在陳同佳同意來台投案前就開始來台積極奔走，更加證實陳同佳是「被投案」，原因不單純。

管浩鳴日前接受台媒訪問表示，他第一次到監獄見陳同佳是在今年4月，第一句話就問陳同佳「你還這麼年輕，沒想過要怎麼面對嗎？」直到9月初，他再次問陳同佳是否考慮過前往台灣投案，過了2個星期後，陳同佳最終點頭答應。

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管浩鳴指出，了解陳同佳怕到台灣被判死刑，他自己來台灣超過4次以上，第一次自己到理律師事務所了解台灣法律，第二次就帶陳同佳爸爸一起到台灣。

管浩鳴也提到自己與內政部長徐國勇的會面，他表示，主要是進來的時候，警察怎麼安排，或是以後能不能去看陳同佳，當時徐國勇說其實可以交給台灣的牧師。不過，管浩鳴強調，「是我叫他回來『自首』」，假如可以的話，希望有機會到監獄裡面常常去看他。

事實上，管浩鳴22日接受中國官媒《環球時報》專訪，當時就表示，他來台請了台灣律師，陳父也曾來台灣見律師，台灣律師也曾赴港跟陳同佳接觸，「大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排。」

知情人士分析，現在從台媒專訪，終於了解到，陳同佳是在約「9月中下旬」才同意投案。不過，陳長文日前已向媒體證實，「7月初」見過管浩鳴，而管浩鳴也表示理律將承接此案，換句話說，在陳同佳同意來台投案的2個多月前，管浩鳴就來台奔走，也引起外界質疑，這是一場經過縝密計畫的「被投案秀」。

兩岸人士指出，管浩鳴是知名的「政治牧師」，不僅力撐爭議度極高的「一地兩檢」，「佔中」運動時更淪為港府與北京的打手，同時支持「逃犯條例」修法。管浩鳴動機不單純，背後應是北京授意交辦，最近甚至傳出，由於管浩鳴介入甚深，陳同佳投案的進程也受其牽制，港府對此頗感困擾與不耐。

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