陳同佳案》曾見管浩鳴 徐國勇：發覺不單純後拒再見

2019-10-21 19:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港政府呼籲我國接收在台涉犯殺害女友命案的香港人陳同佳，且身兼中國北京巿政協委員的牧師管浩鳴扮演重要角色。國策顧問黃承國今日證實，上月底曾偕同管浩鳴和內政部長徐國勇會面。但徐國勇今晚透過新聞稿解釋，他確實曾見過管浩鳴，但他發覺管浩鳴此行目的是談陳案，除未給任何承諾，後來管浩鳴再求見，他也拒絕，也未做出任何承諾，也沒有對警政署做出任何指示。

內政部今晚發布一則徐國勇轉述意見的新聞稿表示，他二、三週前接到黃承國電話，表示香港聖公會教省秘書長管浩鳴拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而此屬於內政部主管業務，因宗教領袖拜會部長，因此照例接見。

徐國勇表示，在會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但他當場說，通緝不是內政部發布，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答。而他亦發覺管的來意，主要是談陳同佳之事，並非僅是宗教事務，而且以陳同佳案涉及陸委會及法務部，因此未為答覆亦未做任何承諾。

徐國勇表示，約一週後，管浩鳴再來台，又再次透過相關人士要求再次見面，他即予拒絕接見。另外，他強調，針對此事從未對警政署有過任何指示，在接見「宗教領袖管牧師」時，亦不知管具有北京政協身分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法