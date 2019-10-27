管浩鳴證實 台灣律師見過陳同佳

政協牧師管浩鳴受訪透露，台灣律師曾赴港跟港女命案兇嫌陳同佳接觸。（路透檔案照）

2019-10-27 05:30:00

陳長文稱已一年沒去過香港

〔記者鍾麗華／台北報導〕理律法律事務所所長暨執行合夥人陳長文昨投書媒體稱已一年沒去過香港，不過，勸說港女命案兇嫌陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴日前受訪時已透露，台灣律師曾赴港跟陳同佳接觸。知情人士說，陳長文沒有去香港，但理律派台灣律師去見陳同佳，也是合理、正常的，而且這也被管浩鳴證實了。

傳出藍營法界大老向港府獻策，藉由港女命案兇嫌陳同佳來台投案化解反送中爭議。行政院長蘇貞昌前天受訪表示，馬英九的密友律師，已經到香港為港府「反送中」解套來擘劃。不過，陳長文稱已一年沒去過香港。蘇貞昌認為，這就是典型詭辯，陳長文就算本人沒去，律師事務所也可接辦此案。

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事實上，管浩鳴廿二日接受中國官媒《環球時報》專訪，管浩鳴當時表示，他來台請了台灣律師，陳同佳的父親也曾來台灣見律師，台灣律師也曾赴港跟陳同佳接觸，「大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排。」

知情人士分析，如果按照管浩鳴受訪時說法，「一個多月前」，陳同佳才答應到台灣投案，換句話說，陳同佳應是九月、甚或八月時才同意來台投案。但陳長文卻向台灣媒體證實，他七月見過管浩鳴。從兩人的說法，可以推論出，在陳同佳同意投案前，相關人等就開始居間奔走、精心擘劃。

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