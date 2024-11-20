同居人吵架開車逃 台東女子肉身擋車竟遭輾

救護人員協助固定腿部後送。（記者劉人瑋攝）

2024/11/20 06:23

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市今（20）日凌晨1時許發生一件肇事逃逸案，結果還是因為同居人爭吵，男方要開車逃走時，女子竟肉身擋車被撞開後還遭輾壓大腿，由於雙方皆在酒後爭吵，女子在稍微清醒後詳細描述車款、外觀，同時也回報「他有喝酒」，目前警方正進行攔截圍捕肇逃男子。

事發地位在二人同居處附近空地，年約四十歲的女子長褲在大腿部分全在輾壓時在地上磨破，救護人員剪開後予以固定並後送醫院，外觀並未看出傷勢，女子僅表示右膝蓋疼痛，目前正送醫治療中。而警方也據女子描述的車款、車型、年份追查肇事休旅車。

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其實二人爭吵已非首次，且酒駕撞人還肇事逃逸更令一般大眾難容忍，但附近鄰居說「可以理解」。據了解，原來昨晚深夜時，在事發地附近有許多民眾飲酒聊天即聽聞二人在馬路上大聲爭吵，二人一路吵回住處後即聽到摔、砸物品聲音，接著就聽到汽車聲響及碰撞聲，原以為爭吵的男方可能開車撞到自己愛車的鄰居外出查看卻見女子倒地並協助報警。

據附近鄰居所知，二人由於常常爭吵，每每女方佔上風並怒摔物品，男子最後都是氣得開車離去、也不動粗，「每次都是男方被修理」，由於男子擔心愛車遭殃、跟著被女子砸壞還特地停到鄰居停車處，想不到女子這次還追出來擋車。

問起為何肉身擋車，女子不發一語，只自稱當時趴在車頭、被撞開，倒地後對方車輛還從自己大腿輾過。警方初始問起肇事車輛外觀，仍未清醒的女子一時想不起，後來才詳述顏色、車款、年份，最後雖然沒被問到，還是主動補充一句「他有喝酒」。鄰居說，實在看不懂這種愛情，「受不了就快分手，我們好怕」。

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