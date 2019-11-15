吸笑氣致死案》桃園至少三起類似案件 警方憂心

年輕人吸巷笑氣的方式，要先將氣球灌滿笑氣。（記者周敏鴻攝）

2019-11-16 00:01:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕11月11日盛姓少女死亡被發現時，一旁有使用過的笑氣瓶；8月9日下午，同一處汽車旅館也發生26歲林姓男子死亡案件，身旁同樣有使用過的笑氣瓶，法醫已證實他是吸笑氣過量致命。警方說，今年類似案件已至少3起，但法律未規範「販賣或吸工業用笑氣」，難以遏止吸笑氣的風氣盛行，恐讓更多年輕人喪命，令人憂心。

8月9日凌晨3點多，林男與一名友人進入桃園區一處汽車旅館房間開趴，林男的友人中午12點左右離開，林男卻遲遲未退房，汽車旅館工作人員前往查看，發現林男平躺在床上，氣絕已久。

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警方說，林男的狀況與盛姓少女死亡案不同，他的房內除了使用過的1支笑氣瓶、5個氣球外，並未發現其他毒品，法醫驗屍後指出「林男疑因酒後吸笑氣過量，導致急性肺水腫、呼吸衰竭死亡」。

另有一起案件發生於5月間，類似案件頻傳讓警方非常憂心，警方說，目前「販賣或吸工業用笑氣」並未受到法律規範，吸笑氣不會被逮，而就算販賣笑氣的業者被逮送辦後，也會獲不起訴處分。若不盡快立法針對「吸食或販賣工業用笑氣」訂定罰則或刑責，恐怕會有更多無辜的年輕人白白送命。

販賣笑氣業者也坦言，笑氣是「賣一桶2000元賺超過1000元」的暴利事業，又不觸法，業者除了廣發打火機等宣傳品大肆攬客外，腦筋動得快的甚至自己私營「笑氣工廠」，從合法的氣體工廠引進笑氣後，再自行分裝成瓶裝笑氣當起大盤商，大賺黑心錢。

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