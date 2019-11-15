女模命案笑氣版！桃園少女赤裸陳屍汽車旅館

吸笑氣近來在年輕人之間非常盛行。（記者周敏鴻攝）

2019-11-15 23:59:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕11月11日中午，盛姓少女被桃園市一處汽車旅館工作人員發現，全身赤裸坐在房內床尾，呈雙手撐頭仰看天花板的詭異姿勢，已氣絕多時。盛女的熊姓男友也赤裸昏迷躺在床上，警方說，房內有使用過的笑氣瓶、毒品咖啡包，研判少女因吸笑氣過量致死，已依施用、轉讓毒品與過失致死等罪追究熊男的刑責，宛如W HOTEL女模命案的桃園笑氣版。

警方調查，熊男（20歲）10日深夜近11點與一位女性友人進入桃園區一處汽車旅館開笑氣趴，後來陸續有友人來來去去。今年12月才將要滿18歲的盛姓少女於11日清晨5點搭車進入汽車旅館房間與熊男會合，與熊男一起施用咖啡毒品包並吸笑氣。

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11日中午12點多，汽車旅館工作人員因熊男遲遲未退房，打電話到房間也沒人接聽，就派員前往查看，看到房內熊男、盛姓少女都全身赤裸，其中熊男躺在床上昏迷，熊姓少女陳屍在床尾，還呈雙手撐頭仰看天花板的姿勢，嚇得汽車旅館工作人員趕忙報警。

警方在汽車旅館房間內，找到已使用過的4包毒品咖啡包、6個氣球，一旁還有2個快要用完的笑氣瓶，警方說，熊男、盛姓少女因吸入過量的笑氣，導致一人昏迷、一人死亡，因用過的毒品咖啡包數量僅4包，且內含二級毒品的成分很低，研判他們都是因為吸笑氣過量才會昏迷、甚至死亡，但確切原因仍有待法醫驗屍報告出爐。

熊男甦醒後坦承提供含有二級毒品的毒品咖啡包，給盛姓少女使用，依毒品危害防制條例將他送辦，檢方訊後已諭令他1萬元交保。

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