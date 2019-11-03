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驚！他帶少女車震奮力啪啪啪 結果女孩當場死亡...

美國紐澤西州卑爾根郡一名男子帶著19歲少女車震時，女孩竟在做愛途中死亡。卑爾根郡執法人員示意圖。（圖擷自Bergen County Prosecutor's Office臉書）

美國紐澤西州卑爾根郡一名男子帶著19歲少女車震時，女孩竟在做愛途中死亡。卑爾根郡執法人員示意圖。（圖擷自Bergen County Prosecutor's Office臉書）

2019-11-03 12:36:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州卑爾根郡（Bergen County）傳出車震命案，21歲男子加夫尼（Michael Gaffney）帶著19歲少女賈西亞（Francis Victoria Garcia）在汽車後座翻雲覆雨時，賈西亞竟在做愛途中死亡，目前男子已被控過失致死等罪嫌。

《紐約郵報》報導，少女賈西亞於1日晚間在一棟豪華公寓的14樓參加萬聖節趴，現場相當吵鬧還引起過鄰居投訴，緊接著她就和加夫尼一起離開了聚會，目前尚不清楚兩人之前是否認識。

兩人隨後來到了屋頂停車場並進入轎車後座啪啪啪，怎知賈西亞卻當場喪命，警方於2日凌晨2時14分接獲報案並趕赴現場處理，經過法醫初步驗屍後確認賈西亞死因為頸部遭到壓迫，但尚未釐清這是否與粗暴的性行為有關。

加夫尼供稱，他和女孩在做愛之前曾服用過處方藥，孰料啪啪啪途中賈西亞失去了知覺。目前加夫尼已被關進卑爾根郡監獄候審，法院裁定禁止保釋。

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