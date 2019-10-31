國道上追殺連開12槍 判6年10月

國道追殺案、歹徒將作案兩車及槍枝推進大海滅證。（資料照，記者楊政郡攝）

2019-10-31 19:03:04

〔記者楊政郡／台中報導〕21歲顏男不滿被阿緯當眾羞辱，還被po上社群網站，顏面盡失，持槍伺機要報復，今年4月16日得知阿緯在中市金虎爺宮廟現身，他誤認阿緯上了徐男小客車，一路跟蹤上國道3號，在國道上逼近徐某車子連開12槍，車身彈痕累累，徐某手部擦傷，顏事後到嘉義漁人碼頭，將槍及車子推入海中企圖滅跡，顏男到案坦承開槍，辯稱沒有殺意，台中地院依殺人未遂及槍砲判處6年10月徒刑。

事後把車與槍推入大海滅證

台中地院判決書指出，顏男（21歲）與阿緯發生口角糾紛，阿緯曾當眾羞辱顏男，且過程錄影留存。今年4月14日又發現影片被po上社群網站，讓他顏面盡失，心生不滿，取出藏放的改造槍械，一心找人報復。

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得知阿緯將在中市金虎爺宮廟現身，參與大甲媽祖遶境活動，16日下午顏與友人到金虎爺會場，看見阿緯，現場人潮擠擠，卻誤認阿緯上了徐某車子，立即啟程跟隨伺機報復。

跟蹤了許久，發現徐男車內後座確有一男子，在國道3號上許久不見徐男下交流道，顏等不及了，邊開車邊拿出槍枝，直接逼近徐男車子，不顧國道車速快又多，朝徐車連開12槍，其中車身出現8個彈孔，徐男手臂輕微擦傷，後座男子無恙。

開完槍後顏旋即駕車逃逸而未遂。而逃往嘉義漁人碼頭，途中拆卸槍枝藏在駕駛座下，丟棄刀械，顏男的福特自小客車及友人的賓士銀色車，到碼頭後都一起推下大海滅證，坐上接應的車子離開。翌日兩車在碼頭被發現撈起。

顏男到案後坦承開槍，但否認殺人，他說只是想教訓他，如想殺人在金虎爺時就可下手，不過法官認為對著車子連開12槍，且大部分都是車窗的高度，其不確定殺人犯意明確，即時射到人，或是射擊後造成後續重大車禍，都是極可能發生，依槍砲條例及殺人未遂，合併判處6年10月。

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