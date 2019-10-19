新莊驚傳槍響！KTV衝突4對7打不贏 男對空開3槍示威

2019-10-19 16:14

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊驚傳槍響，年約20歲的槍手與3名友人前往中華路的KTV歡唱，今晨6時許準備離開時，疑似與另外一群顧客發生衝突，雙方在KTV旁的超商聚集，槍手見對方有7人，為了壯大聲勢，竟拿出手槍對空開了3槍，對方聽到槍響趕緊離開，槍手等人聽到民眾報案，也迅速逃離現場。

警方趕抵時雙方已鳥獸散，警方勘查現場，確認現場無人員傷亡，並採證3發已擊發的彈殼及一顆未擊發的子彈，目前調閱監視器追查，鎖定槍手身分，目前正積極緝捕到案，全案朝槍砲罪嫌偵辦。

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