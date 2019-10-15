想不到同夥會連開14槍 幫忙助拳竟涉殺人未遂罪

2019-10-15 12:56

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳一名塗姓男子今年6月9日晚間與曹、連姓友人在卡拉ok喝酒時，與余姓男子發生衝突。余男找來10名友人，前往塗男友人家談判。未料，其中一名陳姓男子突然連開14槍，打傷塗男等人。警方訊後，將犯嫌依涉犯殺人未遂罪移送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定其中助拳的7人不知陳男會突然開槍殺人，予以不起訴處分。

檢警調查，塗、曹及連姓男子於案發前一晚，在瑞芳地區某卡拉OK店歡唱，遇到余姓男子後雙方因故發生肢體衝突。余男不甘被打，打電話給高姓友人訴苦，高男為了幫朋友出氣，再連繫陳男等7人，另也找來2名少年幫忙前往助拳。

余男等人得知塗男唱完歌後，會前往友人家中泡茶，直接將人約到該處。

余男見助拳的人抵達後，與另一名友人進屋對塗男等人嗆聲，並砸毀屋內物品，未料其中一名陳姓男子竟拿槍對著塗男等人掃射，連開14槍，造成3人受傷。

警方獲報後，循線將11名犯嫌逮捕到案，並依殺人未遂罪，將犯嫌分別移送基隆地檢署及少年法庭偵辦。

開槍的陳姓男子向檢察官表示，前往現場助拳人並不知道自己有槍，甚至開槍；而助拳的人也稱，根本不知道陳男會帶槍到現場，當時只有聽到有人喊「打給他死」，接著就聽到槍聲了。

檢察官調查後認為，趕往現場助拳的人員，是陸續自行前往現場，無法預見現場有人會攜帶槍械，甚至開槍傷人；而開槍男子與余姓主嫌，已另案起訴。

檢察官認定，前往現場助拳的7人無法預知現場會有人攜帶槍械，更不知道會有人開槍，難認定這些人與陳、余二人有共同殺人犯意聯絡及行為分擔，涉殺人未遂罪部分罪證不足，予以不起訴處分。

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