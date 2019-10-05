香港人反抗》14歲少年中彈！ 港警辯稱開槍合法合理

2019-10-05 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨（4）日宣布實施《禁蒙面法》，引發大規模群眾抗爭。昨晚在元朗地區有1名便衣警員遇襲，混亂中開槍擊中1名14歲少年大腿。該少年目前情況轉為穩定，港警則稱該便衣警開槍屬合法合理。

綜合港媒報導，1名便衣警員昨晚9時許在元朗地區遭多名示威者持硬物圍毆倒地，該警員在混亂中開1槍，實彈擊中一旁14歲少年的大腿。此舉引發示威群眾更激烈的反應，先後向該警員投擲2枚燃燒彈，使警員手腳著火，配槍掉落地面並遺失彈匣。

港警公共關係科高級警司余鎧均今（5）日凌晨召開記者會表示，該名駕車的便衣警寡不敵眾，在生命受威脅情況下開槍是合法合理。被問及有消息指該警員開車撞人後才被包圍襲擊，余鎧均則稱焦點應落在示威者使用暴力。

中槍的14歲少年被送往屯門醫院接受手術，目前情況已轉為穩定。元朗警區助理指揮官游乃強曾於凌晨前往屯門醫院調查；少年家人亦於今日清晨5時左右前往醫院探視，但並未接受採訪。

香港醫管局資料指出，截至今日上午7點半，昨日香港示威衝突中共有31名傷者，3名男子留院且情況嚴重，11男3女留院但情況穩定，另有11男3女已出院。

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