中槍學生遭「惡意栽贓」！ 港警「掉包」鐵棍一幕曝光

2019-10-03 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名中五生日前遭港警開槍擊中胸部重傷，引起全世界譁然；香港警務處處長盧偉聰事後表示，因為員警生命遭到威脅，「電光火石間」只好開槍。對此，有外媒拍到港警沒收中槍倒地學生的裝備時，將他原本手持的白色短棍，偷偷換成四呎長「削尖鐵桿」的畫面。影片曝光後，再度讓港民群情激憤，痛批港警：「電光火石間有計謀的射殺+栽贓」？

根據在社群網站瘋傳的影片可見，學生中槍倒地時，遺落在身邊的是一支白色短棍，不料旁邊便衣卻拿來一根黑色長鐵桿交給一旁警員，讓該警員將鐵棍連同學生的頭盔、盾牌收在一起，栽贓意圖明顯。

對此，香港藝人何韻詩在臉書發文表示，《法新社》記者已經清楚將港警「掉包」這幕拍下；她也指出，根據聯合國1990年訂立的執法人員國際守則，清楚列明執法人員即使在混亂情況下，亦「必須使用對等武力，並且以非致命武器為首選」，如非必要亦絕不能開實彈。假如真的開真槍亦「不能射向致命部位，必須尊重及維護任何人的性命」，傷者亦「必須獲得即時醫療急救照料」。

何韻詩痛批，此次事件明顯顯示該警員已違反以上所講全部條例，使用武力完全不成正比，警員當下亦無明顯及即時生命危險，絕對沒有必要以近距離方式射向示威者致命要害。最離譜是，事發後3分鐘內也沒有任何警員上前察看或照顧傷者，而6分鐘內才有警員叫救傷車。此為極度不人道做法，絕不能容忍及姑息。若港府不重視此事，「香港人定必追究到底」。

該港警栽贓影片在網路瘋傳後，再度引爆港人怒火。網友紛紛怒轟「手法還真純熟！」、「垃圾黑警」、「警察是壞人的新定義嗎？」、「不意外」、「香港警隊，腐爛不堪！」、「光天化日之下幹這種事情？」、「黑警應該全部判死刑」、「影片一定要保存下來」、「光明正大地做黑暗壞事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法