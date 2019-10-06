轟斷仇人雙腿 狠男殺人罪變傷害罪的原因是…

2019-10-06 00:38

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市段姓男子酒後與盧姓男子吵架，越想越不甘心，前年4月間持槍朝盧男腿部開兩槍，造成他腿部粉碎性骨折，段男被依殺人未遂罪起訴，但高等法院認為，段男僅朝盧男下半身射擊，而非射他的要害，沒有殺人的意圖，改依傷害罪判刑，合併槍砲罪後，定應執行2年4月徒刑。

2016年12月間，段男在北市林森北路一家酒店飲酒，席間與盧男發生衝突，懷恨在心。2017年4月間，他接獲盧男又在林森北路飲酒的消息，立刻抄出友人「空保」寄放的改造手槍去尋仇。

盧男與酒店小姐走出酒店、準備搭計程車離去之際，突然衝上前推走酒店妹，朝已坐進計程車後座的盧男連開兩槍，一槍打爛膝蓋、一槍打斷小腿骨，盧男痛得屈身哀叫。段男犯案後隨即逃離，打110承認犯案，帶槍自首。

檢察官認為段男朝車內任意開槍，應具不確定故意殺人之意，遂依殺人未遂、槍砲等罪起訴，但台北地院審理後認為不應以殺人未遂論罪，改依傷害罪判刑，讓檢察官很不滿，提起上訴。

高院合議庭指出，段男如果有殺人的犯意，應朝盧男上半身的重要臟器甚至是頭部射擊，但他把槍口朝下，僅射盧的腿部，可見並沒有殺人犯意；雖然盧男強調，遭彈襲時把腳縮起彎曲到車內座椅上，避免身體中彈，否則可能喪命，但合議庭認為，段男若真想取命，可把槍口朝向盧男胸部以上射擊，但他沒有。

合議庭還說，手槍內共有6發子彈，段男開了兩槍之後就罷手，並未繼續行兇，可見主觀上並無殺人意圖，而是基於傷害犯意才開槍。

合議庭表示，段男犯後攜槍自首，表示「用改造手槍射傷人腳部，要自首」，符合槍砲罪的減刑要件，綜合犯罪動機、目的、手段、盧男的傷勢後，定兩罪應執行2年4月徒刑，傷害罪確定，槍砲罪仍可上訴。

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