不肖警違法查個資 收押

黃姓警員涉嫌追討債務違法查個資還提供幫派利用，檢察官聲押獲准，並建請法院從重量刑。（資料照）

2024/05/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警局竹東分局某派出所廿七歲黃姓警員，假職務之便，違法蒐集民眾個資後，除了自己討債外，還私下提供具幫派背景的陳姓、彭姓男子違法利用，嚴重損及被害人權益，新竹地檢署檢察官提起公訴聲押獲准，並建請法院從重量刑。

催討債務、提供幫派人士利用

新竹縣警察局表示，黃員目前已停職，等司法判決後，再做後續處置。

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新竹地檢署表示，黃男從去年五月八日起，擔任竹東警分局某派出所警員，竟因個人催討債務所需，從去年九月到今年四月間，利用警政聯網帳號，在辦公處所登錄公務電腦後，虛偽登載不實用途進入查詢系統，先後違法蒐集四名被害人個資，其中兩筆供己討債，另兩筆則以通訊軟體傳送翻拍照片方式，提供給四十二歲陳男、廿七歲彭男違法利用。

檢方在四月廿六日指揮警方搜索黃男辦公室、寢室，並拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，隔天再對陳男、彭男執行搜索、拘提。全案偵查終結，檢方依刑法之行使公務員登載不實準公文書、公務員洩漏國防以外之秘密、個人資料保護法等罪嫌起訴黃男，陳男、彭男則依違反個人資料保護法起訴。

知法犯法 檢方建請從重量刑

檢方認為，黃男身為司法警察，竟利用其職務上的機會，非但查詢民眾個資供己催討債務之用，又與具幫派背景分子私下勾結，代為查詢民眾個資供不法利用，嚴重違背法定職責、敗壞警察形象，且危及被害人身家安全，因此建請法院從重量刑。

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