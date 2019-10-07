喝了可消腫？15萬買神祕藥水 結果是這樣...

2019-10-07 14:46

〔記者王定傳／新北報導〕一名女子去年在台大醫院搭訕卓姓民眾，謊稱：「我認識在中國教書的張教授，有藥酒可以醫治臉腫及四肢腫脹，吃了可治癒」，並帶卓某到假裝是「教授」的陳姓男子租屋處，由陳男接手行騙，詐得15萬餘元，被害者察覺怪異提告，新北地院審理後依違反醫師法，判處陳男6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年3月16日，一名自稱姓「王」的不詳女子，在台大醫院向在該處看診的卓某搭訕，謊稱：「我認識張教授，有藥酒可以醫治臉腫及四肢腫脹，吃了可以治癒」，並帶卓到假扮教授的陳男租屋處。

陳男接手後向卓某謊稱：「你臉部及四肢腫脹是因毒素發作，我有很珍貴的藥酒可以醫治，服用後會消腫」；卓某受騙上當，決定以15萬餘元購買神祕藥酒，但事後察覺怪異報警處理。

衛生福利部鑑驗後確認這藥酒所含成分屬於藥品管理；陳男則坦承犯行，供稱僅分到4萬餘元，並表達願賠償卓某15萬餘元，調解時當場給付2萬餘元，其餘分期付款，獲得卓某原諒，表示，請法官從輕量刑，給予被告自新或附條件緩刑。

法官審理後認為，陳男所為除了違反醫療法外，還觸犯刑法詐欺罪，最後從一重以非法執行醫療業務罪處斷；至於緩刑部分，法院查出，陳男在2015年間曾因酒駕被判刑4個月，依法不得宣告緩刑。

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