投放詐騙廣告 首鍘廣告商 近百人被騙2.58億 5人法辦

男子石凱翔涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告，向93人騙走2.58億元，警方將石男等5人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/30 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕任職韓國知名德博廣告公司在台分公司的男子石凱翔，涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告，向九十三人騙走二．五八億元，有受害人將收藏的黃金熔掉改為「投資」虛擬貨幣，受害達四千萬元。刑事局偵四大隊第一隊去年底逮捕石男、幫他洗錢的妻子及父親，以及德博在台分公司林姓負責人、王姓主管等五人，查扣石男等人存款、房屋、名車等總值約一億元資產，石男也被依加重詐欺罪收押偵辦，另四人獲交保。

助隱身中國詐團 用網頁行騙

這是政府為遏制假投資詐欺廣告，去年六月修正施行「證券投資信託及顧問法」，賦予廣告商應負起審核責任後，首件法辦廣告公司人員及開鍘業者的案件，依該法將再對業者處以十二萬至六十萬元罰款。

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警方調查，卅五歲石男涉於前年四月起，利用本身任職廣告公司，可運用大數據分析網路使用者瀏覽網頁習慣，提供廣告主配套精準投放廣告，協助詐團更有效率地鎖定網路使用人投放廣告。

人頭公司洗錢 查扣億元資產

廣告內容為假冒「楊世光」等財經專家、名人代言，使民眾誤信而受害；這段期間該分公司多次接獲刑事局通知下架涉詐廣告，石男等人仍持續助詐團優化和投放廣告。

詐團將「收益」一部分用於支付石男等人的廣告費及佣金。為防警方追查，石男以虛擬貨幣轉入其妻和父親設立的虛幣人頭公司，再轉成現金匯給自己。

德博公司表示，公司一直以來積極配合司法部門，石姓前員工是個人犯罪行為，跟公司政策完全背道而馳，也未得到公司認可或默許，是其個人濫用職權所為，與公司的正常營運無關。

警方查扣筆電、平板電腦、廣告代理商客戶資料及隨身碟、主機資料庫、投放廣告素材等贓證物。（記者邱俊福攝）

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