夢幻異國戀曲？熟女暈船險遭騙走46萬元

2019-09-24 23:42

〔記者王俊忠／台南報導〕1名台灣熟女在網路結識1名外籍男子Jason，結識3個月期間，雙方平時以LINE互相聯繫聊天，外籍男暖心噓寒問暖，熟女自覺陷入異國熱戀，近日，外籍男對熟女告知「人到葉門出差」，急需錢週轉，女方即到郵局要匯款46萬元給Jason，幸被行員通報警方及時阻詐。

南市警一分局莊敬派出所警員周敦婷、朱晉廷在23日下午巡邏時，接獲轄內某郵局通報指有1名熟女疑似遭到詐騙、欲匯款至國外，隨即趕赴現場查處。

警方到場上前關懷詢問，熟女表示之前在網路認識1名外籍男子Jason，雙方認識3個月多，平時會以LINE互相聯繫聊天，該男也會甜言蜜語、噓寒問暖，讓熟女迅速陷入異國熱戀。待男方取得女方好感後，就向熟女宣稱目前在「葉門」出差，因臨時有事、急需用錢週轉。

外籍男央求女方到郵局匯款46萬元台幣至外籍男戶頭，因郵局行員發現該女神情慌張，加上要匯款多筆金額到國外給不認識的外國男子，機警通報警方到場協助，在警方詳細分析解說下，女方才頓時領悟到是一般常見「假交友真詐財」的詐騙手法，終止後續匯款，保住多年來積蓄。

市警一分局呼籲，近來詐騙手法層出不窮，民眾要隨時提高警覺，切不可相信網路上陌生人訊息的指示操作，尤其網路交友要特別謹慎小心，詐騙集團利用網路個人資料隱匿性高的特性，透過各類交友網站與被害人加入好友聊天，再以「假交友、真詐財」手法行騙，民眾若發現有可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。

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