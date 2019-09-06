小心！男誆電信小額買遊戲點數換現金 上百人受騙

2019-09-06 23:47

〔記者邱俊福／台北報導〕30歲蔡姓男子涉嫌刊登「電信小額付款換現金」、「急用錢免求人」等廣告，誘騙需錢孔急的民眾交付手機門號進行小額付款購買遊戲點數，宣稱會給予遊戲點數七至八折的現金，結果騙走點數，卻沒如約給現金，2年來約上百人受騙，詐得百萬元。刑事局偵九大隊第一隊今宣布將他逮捕送辦。

警方表示，沒有工作的蔡嫌，在網路購買許多人頭電信門號及註冊Facebook及LINE帳號，不斷更換暱稱隱匿真實身分，由於註冊的網路帳號眾多，還需要使用筆記本來紀錄所有的網路帳號以協助記憶。

隨後，蔡嫌在Facebook及借貸網站上刊登「電信小額付款換現金」、「缺錢怎麼辦 快來換現金」、「急用錢免求人」等廣告，吸引需錢的民眾加入LINE帳號後，宣稱向其他管道借錢需利息及抵押品，若向其以電信門號小額付款購買遊戲點數，只需以個人門號操作購買點數，會立即給予購買點數的七至八折的現金，其餘作為利息，無需抵押品等話術誘騙。

當受害人交付給予蔡嫌手機門號、身分證字號，蔡嫌便透過這些資料以電信小額付費購買遊戲點數，當電信商傳給購買的購買遊戲點數的簡訊碼後，受害人馬上回傳，確認交易，蔡嫌沒有依約給現金，並將受害人的通訊軟體帳號封鎖，再轉賣詐騙取得的遊戲點數獲利。

警方據報經長期追查，上月29日前往雲林縣北港鎮的蔡嫌住處，將他逮捕，查扣手機、平板、WIFI分享器、金融帳簿、筆記本、電信門號卡匣等贓證物，依法移送檢方偵辦。

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