堂弟突來獻殷勤 她近600萬存款沒了

2019-08-31 06:40

［記者楊政郡／台中報導］洪男發現叔父死後留給智障女兒「小欣」500餘萬元現金遺產，到智能發展中心獻殷勤，將其堂姊小欣騙出來，帶到郵局辦裡存摺遺失補發及提款卡，2011年2至9月從自動提款機或臨櫃提領一空，總計586萬餘元，台中地院依詐欺、偽造文書等罪判3年11月。

判決書指出，洪男的叔父2005年過世，留下智障養女小欣，由南投縣政府出任其監護人，洪男母親也將小欣安排在智能發展中心照護。而叔父死後留有一棟房產及但也有債務，經台銀聲請法拍，換成現款後分配給債主，尚餘582萬餘元，成為叔父遺產，2011年元月27日撥入小欣郵局帳戶。

洪男覬覦該鉅款，到中心探視小欣，同年元月31日帶小欣離開該中心，即刻到郵局辦理存摺、印章掛失及補領手續，騙小欣要合夥開咖啡店，帳戶存摺、印章、提款卡交給他保管，把小欣安排在台中市同住。

小欣突然有親人來探視，且帶她出來住外面，心情愉快，珠不知父親的遺產及她個人少數存款，已被有心的堂弟掌控！洪男從同年2月1日起盜蓋印章臨櫃提領92萬8千元，自動提款機密集提領，每天提領最高10萬，盜領493萬9千元。

被告洪男到案辯稱，是小欣自己想離開中心，她怕會搞丟，才把帳戶存摺、印章及提款卡交他保管，兩人是合夥開咖啡店，用她的錢都有經她同意，錢都用在開咖啡店。

小欣供稱，洪男說他要領錢會告知，但是都沒講，她被騙了。

法官發現，洪男的咖啡館在2011年11月18日才營業登記，咖啡館資本額登記22萬元，銷售額僅6萬6560元，支出單據僅3萬2250元，小欣卻提供資金逾500萬元，顯不成比例。

審酌被告利用小欣對他信任，對事物理解、分析能力有限，誘騙帳戶存摺、印章、提款卡，進而盜領高達586萬7000元，且犯後飾詞狡辯，未償還告訴人分毫，判處3年11月，其中5個月得易科罰金，可上訴。

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