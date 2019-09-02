被控推薦自費檢查 高檔婦產科診所竟涉詐領健保補助

2019-09-02 13:54

〔記者錢利忠／台北報導〕政商名流最愛的「禾馨婦產科」被檢舉，涉嫌向孕婦推薦自費的高層次超音波檢查，卻以疾病看診等理由，要求孕婦刷健保卡，詐領健保點數達1500萬餘元；診所執行長蘇怡寧到案後認罪，台北地檢署考量他犯後態度良好，今依詐欺等罪予以緩起訴，條件是支付公庫50萬元，期限1年。蘇怡寧另被控違反個資法的部分，則獲不起訴。

蘇怡寧供稱，高層次超音波檢查為產婦自費，至於診所申報的健保點數則是醫師診療費，承認插孕婦的健保卡請領補助；檢方認為，診所的確有在自費檢查項目中，向健保署申請健保點數，此部分雖涉及上傳孕婦個資，但上傳病患資料為申請健保的標準作業程序，不能以健保審核未過為由，即推定診所濫用個資。

檢方調查，有孕婦自費到禾馨婦產科照高層次超音波，診所卻以疾病看診等理由，要求孕婦刷健保卡，同時收取孕婦的自費款項及健保點數；前年2月，禾馨旗下的懷寧街婦產科診所及內湖婦幼診所，因此被健保署懲罰停業1個月，蘇怡寧則被依涉嫌詐欺等罪移送法辦。

檢方根據健保署所提供的資料，發現自2016年1月至2017年12月間，禾馨旗下5間診所，涉嫌推薦孕婦自費進行高層次超音波檢查，卻仍同時申請健保點數，粗估涉嫌詐領健保補助約1500萬元；其中有10名孕婦不滿個資遭診所濫用詐領健保補助，怒控蘇怡寧違反個資法。健保署則已向該診所追繳溢領保費。

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