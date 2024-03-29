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摟比基尼美女自拍、還拍她屁股！基隆色男慘了

去年基隆海洋老鷹嘉年華活動，發生性騷擾事件。圖中森巴女郎非當事人。（資料照）

去年基隆海洋老鷹嘉年華活動，發生性騷擾事件。圖中森巴女郎非當事人。（資料照）

2024/03/29 23:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子去年觀賞基隆海洋老鷹嘉年華會時，要求與身材火辣、穿著比基尼的森巴女郎合影，對方不僅大方跟他合影，還讓他摟著腰拍；未料，李男在拍完照後，竟得寸進尺拍了女郎屁股一下，惹怒女郎報警提告。基隆地檢署今（29）日偵結，將李男依違反性騷擾防治法起訴。

一年一度的海洋老鷹嘉年華去年9月16日熱鬧登場，吸引來自全國各地56支表演團體，沿著基隆市仁愛區仁二路、愛二路等市區道路邊走邊跳舞；其中，穿著比基尼的森巴女郎，隨著鼓聲搖擺身軀，火辣身材，吸引圍觀民眾駐足欣賞，人手一支手機猛拍。

森巴女郎行經愛二路時，道路兩旁擠滿圍觀民眾，邊欣賞邊拿著手機拍照，李姓男子拍著拍著，要求與其中一名長相亮眼的森巴女郎合影。

邊跳邊走的森巴女郎，面對李男的要求，大方停下腳步，與拿著手機的李男自拍合影；合影時，李男一手拿著手機，一手摟著女郎的腰，女郎也不以為意；未料，李男拍完照後，冷不防拍了女郎屁股一下，讓女郎花容失色，錯愕不已，氣到打電話報警。

警方獲報趕抵，李男坦承有拍打森巴女郎屁股一下，但辯稱，女郎都讓他摟腰了，打一下屁股，又不會怎樣。由於女郎堅持提告；警方訊後，將李男依涉犯性騷擾防治法送辦。

檢方認為，森巴女郎被李男突然拍打屁股後，心生不滿，且深感不舒服，認定李男拍森巴女郎屁股行為，已構成性騷擾防治法第25條乘人不及抗拒，觸摸被害女子臀部，遂將他起訴。

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