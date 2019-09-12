詐騙機房設高價透天厝 警扮「炒房客」搗破

2019-09-12 15:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲陳姓、吳姓男子，涉嫌以供應毒品方式，吸收染有毒癮的年輕人，組詐騙集團，並租賃竹南鎮大埔重劃區高價透天厝，為詐騙機房，鎖定中國河南省民眾進行詐騙，粗估詐取上億台幣，昨天被搗破，逮捕6人，今天依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊與竹南分局員警，於8月中旬獲悉苗栗縣竹南大埔地區有一詐騙集團，承租新建的高價社區，利用住戶少、不易遭發現檢舉的條件，做為詐騙機房，且詐騙成員均有施用第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命惡習，該集團採軍事化管理，除集團幹部，平日不准擅離開「辦公室」，每日3餐及毒品，均由特定人員專送到據點。

警察局長翁群能指示成立專案小組並報請苗栗地方檢察署檢察官劉偉誠指揮偵辦。經長期跟監蒐證，發現該集團為防遭查緝，出入甚為謹慎，平常嚴管人員進出，且社區大門設有門禁，所承租房屋門外另裝設動態感應設備，如有人員靠近，屋內即有警示，且負責人異常低調，出入、送便當均以舊機車、平價國產車代步。

專案人員為求突破，偽裝「炒房客」，進入社區觀察，11日時機成熟，聲請搜索票執行查緝；且警方為防止查緝行動中，驚擾犯嫌銷毀證據，擬定攻堅計畫，由具有霹靂訓練資格的刑大小隊長魏正銀領隊，從該社區頂樓進到該集團據點處，再攀降到4樓，迅速攻堅進入屋內。

現場嫌犯措手不及，員警立即控制作業中之「第一、二線話務人員」，查扣各式電話路由器、通訊平板、手機、教戰手冊等詐騙工具，及第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等違禁品。另外在陳男住居所扣得60餘萬元現金，全案於偵辦後移請苗栗地方檢察署偵辦。

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