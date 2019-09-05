錢莊老闆遭殺焚屍…舞群改行 月放款百萬削很大

2019-09-05 17:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕52歲施姓男子年輕時是知名舞群的舞者，後來在新北市林口、泰山、桃園等地經營地下錢莊，據悉，施男除了以自家當公司據點，桃園龜山也有設分公司，每月放款額破百萬，而警方目前查出的旗下員工僅有5人。警方不排除施男還有其他員工，甚至進行暴力討債，將持續追查釐清。

警方調查，施男是台北市萬華人，家裡有兩個妹妹，年輕時曾加入知名「馬雷蒙」舞群，年紀54歲的施男保持運動習慣，身形保養得宜，不像半百中年大叔。警方也側面探知，由於施男父親已逝，他對母親更加重視，每週都會與母親、妹妹聯絡1至2次，表達關心，也因此，施男失聯1個月，家人感到不對勁，因而報警。

警方調查，這次犯案的唐世豪等3人，均有重利、毒品等前科，平時沒有正當工作，就靠錢莊這份活維生，而這3人中，最長的已跟著施男工作5年，最短的也有2年，對施男來說，3人身為老員工還造假帳坑錢，施男極度不滿，放話徹查引來殺機。

據了解，施男經營地下錢莊至少5年有餘，從每個月10來萬放款，到近年的每個月逾百萬放款，高明的是，施男卻沒有任何被指控暴力討債的紀錄。林口警分局指出，最起碼近1年多沒有接獲施男相關線索，但警方對此高度存疑，不排除施男以其他手法恐嚇，取代較不高明的暴力討債。

警方說，施男遇害後，錢莊的一切事務即停止運作，警方有探訪施男旗下員工，員工說，早在6月底就已聯絡不上施男，而唐嫌等3人坑錢的事，當時也鬧得沸沸揚揚，大家都知道身為老闆的施男要查帳，所以他們一聯絡不上施男，就猜測施男應該不是失蹤這麼簡單，而是恐遭不測。

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