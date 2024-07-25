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滯留不動了！凱米台海龜步 吳德榮：中南部大量降雨才過一半

凱米颱風最近1小時滯留不動，氣象專家吳德榮警告，螺旋雨帶及西南風受地形抬升的強對流長達500公里，中南部大量降水才過一半。（圖擷自中央氣象署）

凱米颱風最近1小時滯留不動，氣象專家吳德榮警告，螺旋雨帶及西南風受地形抬升的強對流長達500公里，中南部大量降水才過一半。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/25 13:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到地形破壞，中度颱風凱米持續減弱，目前中心在台灣海峽中部，不過速度有放緩的趨勢，最近1小時甚至滯留不動，氣象專家吳德榮警告，螺旋雨帶及西南風受地形抬升的強對流長達500公里，中南部大量降水才過一半。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風凱米今中午12時的中心位置在北緯24.9度，東經119.9度，即在馬祖的南方約140公里之處，與11點位置一樣，在台海滯留中，預估未來以每小時11轉19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑90公里。

凱米颱風最近3小時移動速度緩慢，甚至在過去1小時滯留不動，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，凱米進入台灣海峽北部後，仍偏西搖晃蛇行，紅外線雲圖顯示，螺旋雨帶及西南風受地形抬升的強對流，已突破對流層頂，高層的砧狀雲連成一片，其長度達500公里。

吳德榮警告，凱米為中南部的大量降水，才剛過一半，應繼續嚴加防範，氣象署已經針對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點。

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