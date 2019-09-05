殺錢莊老闆埋老家後院 嫌犯親人不敢置信：他這麼秀氣

2019-09-05 17:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕新北市施姓錢莊負責人被旗下員工殺害後棄屍，遺體焚燒後埋在其中一名江姓嫌犯的宜蘭縣老家後院，新北市警方今天上午帶江嫌到棄屍現場，釐清相關案情；江嫌的親友聞訊到場關心，面對他犯下刑案，江嫌嬸婆不敢置信地說，江嫌長相秀氣，不像會跟人打打殺殺，「可能交到壞朋友，才會誤入歧途」。

新北市林口分局偵辦殺人棄屍案，棄屍地點為涉案的江姓嫌犯宜蘭縣壯圍鄉的老家，警方今天上午帶著江男到現場蒐證，疑似找到部分施姓男子遺骸，由鑑識人員帶回鑑定

起初，江嫌等人對於棄屍地點避重就輕，經警方偵訊，終於突破嫌犯心防，承認涉案；據了解，3人將施男殺害後，屍體帶至江嫌宜蘭老家，焚屍後遺骸埋在老家旁農地，上頭覆蓋帆布。

昨天晚間及今天早上，新北市警方率鑑識人員到棄屍地點，開挖尋找施男遺體，住在附近的親友不敢置信，怎麼自家後院竟淪為棄屍地點？

江嫌嬸婆則說，江男從小就很乖巧，嘴巴很甜，上次阿嬤過世回家，看到親友都會熱情打招呼，只是從小就在台北生活，工作，較少回到宜蘭老家。

被問及江嫌涉入刑案，江嫌嬸婆直呼「不可能吧！」他長得瘦高、秀氣秀氣的，不是那種會跟人打打殺殺的孩子，應該是交到壞朋友，誤入歧途，只希望犯錯的不要是他（指江嫌）。

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