黑吃黑！錢莊老闆不滿員工做假帳清查 慘遭殺害焚屍

2019-09-05 15:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕黑吃黑！52歲男子施正雄在新北市泰山區經營地下錢莊，然其旗下員工27歲男子唐世豪、40歲男子陳天賜、27歲男子江昶濬因為帳目不清， 施男放話要徹查，因而引來殺機，7月11日施男失蹤，家人向林口警分局明志派出所報案，警方介入偵辦發現唐等3人涉嫌重大。警方最後在宜蘭找到骨骸，發現已焦黑，研判唐等人放火燒遺體滅證。

據悉，施男利用自家為據點經營地下錢莊，鄰居表示施男平時看起來很正常，不像地下錢莊老闆，但確實常有沒看過的陌生臉孔出入，還以為施男交友廣闊。唐等3人在施男旗下工作，負責收帳、放款、作帳，而今年初施男發現唐等3人每次交回的帳目都不清，至今年5月份施男估算至少損失逾百萬元，故放話清算。

唐嫌等3人於6月16日至施男民生路某公寓4樓住處談判，一言不合3人拿出預藏水果刀就往施男身上一陣猛刺，當下就把施男殺死，3人一不做二不休，直接載著遺體至宜蘭壯圍焚屍滅證，一共燒了8小時，確定遺體都焦黑只剩骨骸後埋起來，3人確認沒問題後返回。

施男胞妹發現施男已經好幾週連絡不到，7月11日遂向警方報案，警方深入調查，另也探訪施男旗下其他員工，耳聞施男恐遭擄走，7月16日改朝妨害自由方向偵辦。警方經近2個月蒐證，於今日上午發動拘提搜索，分別至桃園唐、江2人住處，以及陳男於新莊住處將3人逮捕歸案。

警方將江嫌帶至現場在模擬，唐、陳2嫌分別訊問，3人承認犯案，但不願多講犯案細節，也不承認自己有侵占帳款。訊後，警方依殺人罪嫌將3人送辦。

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