3員工疑金錢糾紛殺老闆 埋屍嫌犯宜蘭阿公家

2019-09-05 12:27

［記者張議晨／宜蘭報導］新北市林口分局偵辦殺人棄屍案，棄屍地點就是其中一名江姓犯嫌位於宜蘭縣壯圍鄉的祖厝，警方今上午帶著江男，到現場蒐證，找到部分被害者遺骸，已由鑑識人員帶回鑑定，江男阿公說，孫子從小就搬至台北，對於他犯下的案件，並不清楚。

據悉，被棄屍的施姓被害人，為新北市某錢莊負責人，與江嫌等人為老闆、員工關係，今年6月中旬失聯，警方調查後懷疑施男被人擄走，昨晚循線將涉案的江嫌3人逮捕到案。

據了解，施男受害後，涉案3人疑利用木炭等工具，先行焚燒毀屍，再將部分遺骸拿至江嫌位於壯圍鄉的祖厝旁的農地棄屍。

警方昨晚先到棄屍地點開挖，但因雨勢過大，今上午縮小範圍，並由江嫌指認棄屍地點，約在12時許，在農地上疑似挖掘到死者遺骸，已由鑑識人員帶回鑑定，確認身份。

至於是否有其他棄屍地點，目前正由警方進一步釐清。

江嫌祖厝位於宜蘭縣壯圍鄉壯濱路4段附近，江嫌的奶奶3個月前過世後，家中僅剩他獨居，江嫌則是家中的長孫。

江嫌阿公說，他孫子從小就跟父母搬到台北居住，一家很少回到宜蘭，最近一次是在阿嬤過世後，到家裡協助後事，之後就沒再連絡。

警方昨先帶著大批警力到現場開挖，今上午在率鑑識人員到場蒐證，面對大批警察在家中開挖，孫子則在旁指認疑似棄屍位置，阿公表情茫然。

他說，他只知道孫子在台北工廠工作，其他並不清楚；他每天下午5點就上樓休息，最近幾天並未聽到有開挖或焚燒東西的聲音，不解發生什麼事。

江嫌嬸婆則說，江從小就很乖巧，嘴巴很甜，看到親友都會熱情打招呼，只是從小就在台北生活，工作、交友可能較複雜，有可能交到壞朋友，誤入歧途。

談及住家附近恐成為棄屍地點，江嫌嬸婆直呼「這樣不好啦」，他不知道發生什麼事，只希望鑄錯的不要是他（指江嫌）。

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