租屋當地下錢莊 老公寓竟成殺人現場

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市泰山區開設地下錢莊的52歲施姓男子，疑因財務糾紛，遭旗下3名員工於其泰山區租屋處殺害，棄屍在宜蘭壯圍並焚屍，實際走訪施男泰山租屋處，有別於其他老公寓的鐵窗，施男家全是氣密窗，附近鄰居則表示，有時候會看到施男遛狗，但都沒聊天不熟，得知其遭殺害都相當驚訝。
原傳出施男經營當舖，實際走訪施男住家，發現1樓是早餐店，施男疑似救將租屋處當作錢莊據點，旗下員工會到住家拿錢放貸，從外觀查看施男住家，全部外望窗戶皆是氣密窗，可見其謹慎經營錢莊，卻也因此命喪租屋處。
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〔記者陳薏云／新北報導〕新北市泰山區開設地下錢莊的52歲施姓男子，疑因財務糾紛，遭旗下3名員工於其泰山區租屋處殺害，棄屍在宜蘭壯圍並焚屍，實際走訪施男泰山租屋處，有別於其他老公寓的鐵窗，施男家全是氣密窗，附近鄰居則表示，有時候會看到施男遛狗，但都沒聊天不熟，得知其遭殺害都相當驚訝。
原傳出施男經營當舖，實際走訪施男住家，發現1樓是早餐店，施男疑似救將租屋處當作錢莊據點，旗下員工會到住家拿錢放貸，從外觀查看施男住家，全部外望窗戶皆是氣密窗，可見其謹慎經營錢莊，卻也因此命喪租屋處。