冥冥中報應？勒殺男友下體綁橡皮筋 小三出車禍落網收押

2019-07-06 12:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕65歲江姓婦人因不滿75歲已婚黃姓男友總是嫌棄她，在魚湯下藥迷昏勒死男友後，在其生殖器綁上橡皮筋，再載到屏東縣高樹鄉南華大橋旁堤防棄屍，江婦事後開著男友的車子回到居住地附近，不料與機車發生擦撞，被警方循線查到死者車子竟在其死後肇事，而前往逮住江婦。檢方已向法院聲押江婦獲准。

里港警分局最新發布的資料指出，7月4日清晨4時許接獲民眾報案，指稱於鹽埔鄉南華大橋堤防上道路，發現一名男子躺臥路上，已無呼吸心跳，警方到場後，隨即通知救護人員到場檢視該男子無生命跡象，該男子身著紅色上衣，只穿著內褲，現場無遺留任何證件及車輛，處理員警於現場拉起封鎖線並鑑識人員到場採證。

因死者身上並無任何證件，經警方追查，發現死者為居住在屏東縣鹽埔鄉70餘歲的黃姓男子，經通知家屬前來確認無誤，全案報請地方檢察署廖檢察官維中相驗，初步認定該名男子疑似非自然死亡，即指揮里港警分局深入追查。

警方追查過程中發現死者平常使用的自小客車，竟於同日（4日）其身亡後，還在屏東縣內埔鄉曾發生肇事逃逸事故，即派員前往肇事現場查訪，發現1名江姓女子（65歲）到現場欲開死者車輛，立即將其攔查，經盤查後發現該名江姓女子涉有重嫌，將其逮捕到案，全案依殺人罪將江姓女子移送屏東地方檢察署偵辦。

據警方初步調查，涉嫌殺死人夫的江婦，來自高雄市甲仙區，平日在萬巒鄉佳佐村租屋居住，並於知名的豬腳店上班，疑因不滿男友不支付兩人平日開銷，不帶她出去玩，且常以言詞嫌棄她，並會說自己行情不錯，許多女人排隊等著和他交往，讓她心生怨懟，才會在生殖器上綁橡皮筋洩憤。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法