24歲少婦家中慘遭爆頭焚屍！ 夫家瞞兇手身分9個月

2019-08-11 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國溫州一位24歲何姓女子於2018年6月與丈夫鄭男結婚，不料婚後沒多久，同年10月何女獨自在家時，被闖入的于男先用鐵鎚重擊頭部再淋上汽油焚屍；奇怪的是，男方家屬都認識行凶的于男，卻隱瞞女方家屬長達9個月，何女父親對於女婿一家似乎故意拖延案情憤怒不已，直呼「錯信惡人」！

綜合中媒報導，24歲和女在婚後與丈夫鄭男居於天津，卻在2018年10月被兇手于男用鐵槌重擊頭部，隨後以汽油焚燒何女，企圖毀屍滅跡；警方接獲報案後循線逮捕于男，他卻供稱是為了償還賭債才入室行竊，因為被何女看到才狠下毒手。

但是于男犯案時使用預先準備好鐵鎚、汽油以及替換衣物，再加上警方調查到女方家中貴重物品及15萬人民幣現金（約新台幣67萬元）皆未被盜，這讓何女父親懷疑另有隱情。

經警方深入調查，發現于男是何女丈夫的燈具店員工的丈夫，犯案前也曾到和女家中進行安裝工程，顯示鄭男一家都認識于男，卻刻意隱瞞兇手真實身分長達9個月，這讓何女父親完全無法接受。

面對女婿一家的刻意隱瞞，何女父親目前在微博上開立帳號，利用網路蒐集更多對案情有幫助的資訊，呼籲當地的民眾若有相關線索務必與他聯絡，希望早日能找出兇手和冷血女婿一家背後所隱藏的秘密，要為女兒討回公道。

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