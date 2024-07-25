凱米颱風帶來巨量降雨！氣象署：對流雲系可能往中部擴展

凱米颱風為台灣各地帶來豪雨，圖為中央氣象署25日上午11點40分預報資料。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/25 12:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風南側旺盛雲系，替中南部地區帶來龐大雨量。中央氣象署今（25日）上午11點40分預報，今天白天持續有對流雲系影響南部地區，甚至不排除往中部擴展。預報員劉宇其強調，台灣還在暴風圈影響範圍，新竹以南地區今要特別留意劇烈降雨，尤其中南部可能出現局部性超大豪雨。

氣象署預報員劉宇其表示，颱風位置在馬祖南方約140公里的海面，颱風環流相當寬廣，南側雲系發展旺盛，並移至台灣上空，中部、南部地區雨勢明顯，除了近山區有連續性大雨和豪雨，強對流不斷移入台南、高雄、屏東，帶來超過100毫米的時雨量；金門、馬祖風雨因颱風接近逐步增強，台灣各地也持續有風雨。

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劉宇其指出，今晨至中午多地時雨量超過100毫米，最大的是高雄市茂林區，清晨時雨量來到126毫米；今天白天新竹以南地區降雨量都會非常大，中南部局部地區不排除發生局部超大豪雨，其他地方也會有局部性的大雨或豪雨；今晚降雨規模稍微趨緩，但大雨或豪雨仍相當明顯，尤其是中部跟南部地區；金馬風雨今晚明晨也較明顯。

劉宇其說，台東、澎湖要留意強風及豪雨；北部跟東北部地區，雖然風勢沒有颱風剛登陸時強大，但目前風力仍明顯，基隆測站仍有11至12級陣風，並還有間歇大雨；提醒台灣各地仍要留意颱風消息，提高警覺做好防颱準備。

凱米颱風為台灣各地帶來豪雨，圖為中央氣象署25日上午11點40分提供的統計資料。（圖由中央氣象署提供）

凱米颱風襲台，中央氣象署25日上午11點40分提醒各區民眾，嚴防強風大雨。（圖由中央氣象署提供）

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