水位暴漲渲洩不及 雲林斗南、大埤多處聚落淹水嚴重

大埤鄉豐田村村內淹水已達膝蓋。（民眾提供）

2024/07/25 13:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風發威挾帶豪大雨，雲林縣山區24小時累計雨量已達730毫米，造成山下包括大湖口溪、石牛溪、崙仔溪等水位暴漲，沿線斗南、大埤2鄉鎮多處聚落淹水嚴重，其中斗南舊社一處牧場有5人受困，雲林縣消防局出動橡皮艇前往協助撤離2人，有3人則堅持要留下來照顧牛隻。

雲林從昨天入夜狂風驟雨持續至今天上午，造成縣內各鄉鎮路樹、電線桿傾倒嚴重外，斗南、大埤則因轄內央管河川溪水暴漲，有多處淹水，斗南鎮長沈暉勛指出，因鎮內包括大湖口溪等5條央管河川水位暴漲，共有包括舊社、林子、紅瓦磘等5聚落淹水，約200多戶民宅受影響。

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大埤鄉長林森寳表示，鄉內有多處淹水，其中以豐田村因村內排水無法渲洩，村內淹水約有2、30公分，另西鎮、北鎮村大排水位已達警戒，部分有溢流情況。

雲林縣長張麗善與縣府水利處長許宏博等人前往斗南紅瓦磘巡視淹水狀況，許宏博說，這次是典型颱風雨，累計24小時雲林山區已有730多毫米，造成縣內央管河川水位暴漲已達警戒水位，區內排水排不出去淹水，水利處已加派移動式抽水機協助抽水。

張麗善指出，山區洪水都集中在斗南、大埤之間造成淹水，感謝公所協助撤離受困民眾，目前雨勢仍很大要降低水位不易，縣府會盡力把鄉親撤離到安全地方。

斗南舊社一處牧場淹水，消防局出動橡皮艇前往協助撤離受困民眾。（民眾提供）

斗南紅瓦磘聚落因大湖口溪水位暴漲社區淹水嚴重，縣府出動移動式抽水機應急。（記者黃淑莉攝）

大湖口溪水位已達一級警戒。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（左二）前往斗南紅瓦磘了解淹水狀況。（記者黃淑莉攝）

斗南舊社一處養牛牧場淹水嚴重。（民眾提供）

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