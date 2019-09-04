混編搜救隊近10日地毯搜索 見年輕生命殞落仍不免失落

2019-09-04 12:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市烏來區6歲簡姓男童上月26日遭南勢溪溪水沖走，今遺體尋獲。人員編制不多的消防烏來分隊每天僅有6人上班，從事發開始每日排出一半人力也就是3人，加上烏來地區當地民眾自組的「烏來義勇軍」，總人數不到20人，從簡小弟失蹤第一天就不斷地在南勢溪搜索，每天從上游出發尋人，今日雖然尋獲，但這幾天參與救援的消防員感嘆表示「找到的還是遺體...」。

據了解，新北市消防第四救災救護大隊轄下烏來分隊編制僅12人，扣掉休假人員，每天上班不過6人，在簡小弟失蹤之初，新北市消防局各大隊均有派人支援，但消防人力本就吃緊，搜救行動自上月29日後撤回支援人力，留下該轄區的烏來分隊持續進行搜索救援，所幸當地民眾熱心，自組「烏來義勇軍」，使得救援隊人馬得以接近20人。

消防搭上烏來義勇軍的搜救隊，自上月30日起至今共6天，不到20名的人力每天進行地毯式搜索，而今日有當地居民通報在河床看到疑似人的身體，這組混合搜救隊立刻出動分頭搜索，由於南勢溪水位降了約1公尺，義勇軍人馬終在107縣道15.7K南勢溪河床岩縫發現簡小弟，用肉眼即可看到。

消防人員表示，水位到今天才比較低，每天大家都是分段往下游搜索，每個大石、岩縫都不放過，雖然人是找到了，但他的生命已經沒了，參與搜救第一線隊員嘆道「雖然每個人都覺得希望不大，但終究還是抱著人還活著的前提在搜救，最終找到的是遺體不免還是悲從中來。」

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