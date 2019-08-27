去年痛失愛女今年兒失蹤／南勢溪禁戲水 2個月奪3命

2019-08-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕簡姓男子的7歲女兒去年在南勢溪卡拉模基橋下戲水，被水沖走溺死，3天後找到遺體，當時簡男抱著女兒冰冷身軀哀痛不已，未料6歲兒子昨天也在這裡失蹤。

南勢溪發源於雪山山脈，源頭海拔約1200公尺，兩岸山勢陡峭，地形狹深，一年四季水流都非常湍急，整條南勢溪皆是禁止戲水的水域，每年在南勢溪溺斃的遊客不在少數，尤其是夏天，民眾往往不顧警告標示，以身試險，然罰錢事小，最終恐連性命都不保。

據了解，南勢溪為新店溪源頭之一，縱谷地形，兩岸多有氾濫平原以及河階，沿線多有風景區，如上游的「福山植物園」，下游也有「內洞森林遊樂區」、「烏來風景區」等景點，是烏來沿線有名的旅遊勝地，遊客絡繹不絕。除遊客外，當地居民亦會違反規定下水遊玩或垂釣，溺斃時有所聞。

新北市消防局第四大隊統計今年截至昨日，已有3人在南勢溪溺斃，集中在6至8月。由於南勢溪皆為危險水域，新北市政府於南勢溪周邊都設有警告標語，消防人員亦會固定巡查，民眾若有違規先是勸離，否則將依水域遊憩活動辦法處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

四大隊呼籲，若要到戶外戲水、垂釣，須到有救生員的安全水域，從事磯釣應確實穿戴救生衣、釘鞋與安全帽，隨時掌握海邊風浪等級及漲、退潮時間，並注意可能忽然來襲的瘋狗浪，以免發生事故。

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