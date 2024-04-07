花蓮強震》落石聲中傳來受困者呼喚 點亮九曲洞救援曙光

台南特搜隊員張文富（左起）、許竣瑭、小隊長黃中毅、護理師謝士偉、隊員洪文志，參加九曲洞快攻隊，冒著落石危險救人。（記者王錦義攝）

2024/04/07 00:53

〔記者王捷／台南報導〕台南特搜分隊到花蓮支援救災，與各縣市配合救出9人，昨晚返隊接受表揚。參與九曲洞救援的特搜小隊長黃中毅說，在隧道中，隊員不斷向黑暗深處不斷喊「有人嗎？」卻只有落石聲回應，直到快靠近出口時，隧道逐漸變亮，他也看見曙光，因為他聽到受困者回應，大家背著10幾公斤的裝備衝上前，當下的感動難以言喻。

今年49歲的黃中毅經歷過賀伯颱風、921大地震、88風災，以及最近的高雄氣爆案、台南0206強震維冠大樓倒塌，經驗豐富，他還記得本月3日準備下班前發生地震，而隊員也很有默契，各自整理裝備，等待集結命令。

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當時消防局搜救車輛進入災區，仍有餘震跟落石，有顆落石砸中黃中毅搭乘的搜救車，很多隊員都很緊張，為放鬆情緒，只能不斷檢查裝備，每個人裝備平均負重10多公斤，面對完全無法預測的環境，除了自己的求生、保暖裝備，還要替受困民眾準備。

即使沒有餘震，落石也會無預警的掉下來，不只小隊長黃中毅，所有去花蓮支援的特搜隊員，都發覺這次的災害無法預測的程度更高，只要看見天空，就是用跑的，快速通過危險區域；除了落石天降危機，特搜人員還要留心腳下，因為地震的關係，腳下的泥土都是鬆軟的，很難辨識道路。

這個緊張心情，直到進入九曲洞中才稍微緩和，但無論隊員怎麼呼喊，隧道幽暗的深處只傳來落石聲、餘震，直到快到出口時，都沒有人回應。但當他看到地上出現腳印時，心中燃起一點希望，隊員聽到這個消息，提高音量，終於獲得受困者回應，那時候士氣很高昂，剩下100公尺，大家用全力跑向受困者。

目前黃中毅平安回到台南，所有隊員都接受市長表揚。黃中毅說，這次救災經驗真跟以往都不一樣，但也希望有生之年別再遇到這種災難。今年他49歲，仍在做力量訓練，就是為了災難做準備，他說，如果哪天等體力不行了，就會到正常分隊服務，讓年輕隊員有機會挑戰自己。

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