彰縣議員服務處疑遭開7槍 鹿港警方：已掌握6名嫌犯

彰化縣議員楊竣程鹿港服務處傳出遭人開空氣槍，還被人持棍棒砸盆栽，鹿港警分局長林英煌今晚證實，已鎖定6名涉案嫌犯追緝中。 （民眾提供）

2024/04/09 23:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣議員楊竣程的鹿港服務處，傳出7日凌晨遭人開槍，還被人持棍棒砸盆栽。楊竣程本人相當低調，不過鹿港警分局長林英煌今晚親上火線證實，根據追查，7日確實有6名男子到場持空氣槍開數槍與持球棒開砸，已請楊竣程到分局說明案情，並追緝6名嫌犯與幕後藏鏡人。本報記者今晚撥打楊竣程電話，他表示剛抵達分局，將會向警方說明。地方對這起槍擊案議論紛紛，並認為彰化已很久未傳出槍響，質疑是否治安亮起紅燈？

根據TVBS報導，「本月7日凌晨2點，在彰化縣鹿港鎮傳出槍響，一名身穿白色上衣的男子對著議員服務處開8槍，接著一群黑衣男子拿著球棒朝鐵捲門狂敲，還有門口的盆栽一陣猛打，所幸當時夜深人靜無人受傷，但地點位於派出所附近，大約700公尺……」，媒體稍早曾電訪楊竣程，不過楊竣程否認說「沒有這回事」，服務處被砸已經是2年前的事，當時也沒有開槍。但稍早又改口稱是與姪子有糾紛所引發。

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鹿港警分局長林英煌指出，他們今天也是被媒體詢問才知道有這起治安事件，立即派員前往楊竣程服務處採證，結果發現服務處現場有兩瓶瓦斯鋼瓶，鐵捲門也有疑似被空氣槍打中與球棒破壞的痕跡。經調閱附近監視器，發現7日凌晨零點多時，共有6名男子來到服務處前，其中1人持空氣槍開槍，另5人則分持球棒砸鐵捲門與盆栽。

警方現場採證鑑識，服務處鐵捲門疑似有7個空氣槍彈孔，盆栽樹幹也有被砸破皮痕跡。

林英煌表示，本案發生在4月7日，但由於當時是凌晨時分，加上當事人並未向警方報案，因此警方的確沒有接獲報案與任何紀錄，但此案為重大社會案件，縣議員服務處被開槍是何等大事，因此他們已報請彰化地檢署檢察官主動偵辦，並請本案當事人楊竣程到分局說明案情，楊也在今晚10點多抵達分局說明，警方已鎖定特定嫌犯漏夜偵辦。

彰化縣議員楊竣程鹿港服務處，傳出遭人開空氣槍，服務處鐵捲門還有疑似彈孔與被球棒砸過的痕跡。 （民眾提供）

彰化縣議員楊竣程鹿港服務處傳出遭人開空氣槍，還被人持棍棒砸盆栽，樹幹被砸到破皮。 （圖由警方提供）

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