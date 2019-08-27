去年女兒溺斃烏來 昨同地垂釣 兒又失蹤

2019-08-27

父攜子釣魚 一不留神兒不見

〔記者徐聖倫／新北報導〕家住新北市烏來山區南勢溪邊的簡姓男子，昨下午帶著六歲兒子到卡拉模基橋下溪邊垂釣，簡男一個不注意，再回頭兒子竟消失無蹤，有極大可能是遭湍急溪水沖走，簡男急著向一一九求援，警消動員搜救尚未找到人；令人心酸的是，去年夏天，簡男的七歲女兒也在同處被溪水沖走溺死，面對兒子下落不明，簡男懊惱不已，只希望老天保佑，兒子平安無事。

三十九歲簡男目前擔任公車司機，他獨自撫養兩名女兒及一名兒子，一家人與老母親住在烏來區福山里的南勢溪邊，簡男上班時，子女就交由老母親照顧。

警消動員搜救 天暗仍未尋獲

昨下午三時許，簡男帶著兒子到卡拉模基橋下溪邊釣魚，釣到一半，突然沒聽到兒子的聲音，一回頭就不見兒子蹤影，嚇得趕緊向消防人員求援，近百人由卡拉模基橋往南勢溪下游搜索，而天色漸暗，搜索至昨晚六時四十分，今晨繼續搜救。

簡男的七歲大女兒簡小妹，去年七月二十九日與表姊一起到卡拉模基橋下戲水，兩人被湍急溪水沖走，表姊獲救，簡小妹則下落不明，直到八月一日才在三公里外的下游找到遺體，當時簡男抱著女兒遺體痛哭不止，如今兒子又落水失蹤，讓簡男顯得更是焦急不安。

都在南勢溪旁生意外 父懊惱

警方調查，簡男一家清貧，對保險沒有概念，大女兒走時並沒有保險，而目前簡男及警、消、山青等都投入搜索簡小弟的行動中，還無法細問簡男事發經過，尚不能得知簡小弟是否有保險，將待找到人再釐清。

鄰居表示，簡男一家人住在離溪邊不遠處，簡男與兒女們皆熟悉水性，常到溪邊釣魚或戲水，也對南勢溪很熟悉。但南勢溪由於源頭海拔高，地勢陡峭，溪水一年四季都非常湍急，不要說是小孩了，就連大人被溪水一沖，一定會站不穩被沖走。

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