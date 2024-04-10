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嚇！疑變化車道撞前車 車輛側翻滑行30公尺

彰化縣大村鄉中山路8日發生一起車禍意外，黃女駕駛黑車休旅車，疑似變換車道不慎，竟直接追撞前車。（民眾提供）

彰化縣大村鄉中山路8日發生一起車禍意外，黃女駕駛黑車休旅車，疑似變換車道不慎，竟直接追撞前車。（民眾提供）

2024/04/10 00:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕變換車道一定要保持距離！彰化縣黃姓女子8日下午5點多駕駛車輛，行經大村鄉中山路時，疑似變換車道前，未注意距離前方車輛過近，竟直接追撞前車，黃女車輛因此被掀起側翻倒地，並一路滑行餘30公尺才停止，兩車駕駛經送醫後手臂皆有挫傷及頭暈情形。警方表示，雙方酒測為零，詳細肇事原因將待釐清。

這起車禍過程都被路口監視器拍下，畫面顯示當時為下班時段，馬路車輛增多，一部銀色四門自小客車緩緩行駛外線，其後方一輛深色休旅車欲從外線切入內線，疑似車速過快，來不及切入車道，就從後方直接撞擊銀色自小客車，發生撞擊後，休旅車被強大撞擊力掀起側翻，一路滑行餘30公尺才停止。

警方指出，這起車禍意外發生在8日傍晚17時49分許，黃女駕駛黑色休旅車，沿中山路3段由南往北方行駛，見前方內側車道有車輛在等待左轉，便由內側車道往右變換車道，疑似未注意李女駕駛的銀色轎車行駛在中間車道，閃避不及而撞上，並導致翻車。

警方表示，車禍後僅即將黃、李兩人送醫急救，2人手臂皆有挫傷及頭暈情形，經送醫治療後站無生命危險，事後雙方酒測為零，相關車損及確切的肇事原因將待一步調查釐清。

黑色休旅車追撞後造成自己翻車，一路滑行30公尺才停止。（民眾提供）

黑色休旅車追撞後造成自己翻車，一路滑行30公尺才停止。（民眾提供）

彰化縣大躥鄉中山路8日發生一起車禍意外，兩車駕駛經送醫後手臂皆有挫傷及頭暈情形。（民眾提供）

彰化縣大躥鄉中山路8日發生一起車禍意外，兩車駕駛經送醫後手臂皆有挫傷及頭暈情形。（民眾提供）

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