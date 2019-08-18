副典獄長被控性侵女下屬無罪 民事代價跑不掉

2019-08-18 15:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭監獄前副典獄長林祺源，被獄內女姓科員小君（化名）指控以民俗療法為由，「指侵」得逞，案經宜蘭地方法院審理，合議庭認為小君供述有瑕疵，依罪證不足判林棋源無罪；但民事法官調查小君同事、前典獄長等人證詞，認為小君事後反應與性侵被害人無異，判林淇源需賠償小君50萬元、小君丈夫20萬元。

判決書指出，林祺源與小君是上司及下屬關係，小君指控林淇源在2015年7月24日、25日及30日，謊稱可用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室內要求小君解衣平躺，趁機觸摸胸部，甚至將手指插入小君肛門內。

未料林見小君配合，卻將手伸入陰道、肛門；小君控訴，雖然她用手推開拒絕，但林卻恫嚇她不能對外聲張，才讓林得逞。小君事後隱忍不發，性情大變，直到其他主管關心，發現有其他同事碰到相似遭遇，她才鼓起勇氣撥打113專線申訴。

林男庭訊時承認幫小君按摩3次，但否認用手指侵入陰道、肛門，辯稱當時辦公室樓下都有值班人員，只要小君呼救就會有人聽見。

該案在地院審訊時，合議庭認為小君申訴及偵訊時供詞的時間、地點，存有很大差異，小君國立大學畢業、通過高考，卻連續3次遭林男同樣對待，還無法分辨性侵或治療，與經驗法則有別，以小君指控有諸多瑕疵，判林男無罪。

不過，地院民事庭法官審理時，依據獄內2名職員供詞，發現林也曾以「民俗療法」為由，對2名女職員有不當接觸；且依據前典獄長、人事室主任等人證詞，發現本來性情開朗的小君，事發後卻變了一個人，證明小君確實碰到極大心理創傷。

民事法官認為，小君在地院刑事庭作證時，回憶3年前受害經過仍情緒激動，且會不斷哭泣、尖叫對受害情節，仍能清楚描述，可見小君並非無端陷害林男，所有證詞堪認屬實，全案審結，判林需賠償小君夫妻共70萬元。

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