國中狼師和女學生4度性交 跪求其父母原諒露饀

2019-08-15 12:27

〔記者楊國文／台北報導〕新北市李姓國中老師，被控藉輔導該校15歲女學生機會，在教師宿舍內等處，和她4度性交，行徑大膽。少女上大學後，決定提告揭發李的惡行，李見東窗事發，登門跪求少女父母原諒，但李應訊僅承認摸她私處等猥褻行為，否認性交，高等法院不採信，依4個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」，判李2年6月徒刑；可上訴。

判決指出，李男原本是新北市瑞芳區某國中教師，因時常關心並輔導被害少女小蓓（化名）課業，她因此對他產生依賴感，李竟從2011年1月起至6月間，即她國中三年級時，在取得她的同意下，分別在學校空教室、生物實驗室及李位於宜蘭市住處，共3度和她性交。不久，小蓓甫國中畢業後回校探視李，李又起色心，偷偷帶她到學校員工宿舍性交。

小蓓上大學後，數度向同學何姓女閨密吐露這段傷心往事，且每次都情緒激動、狂哭，最後決定挺身揭發李男惡行並提告，避免其他少女受害。李因全案爆發，緊急滅火，先傳簡訊向小蓓和她的父母道歉，並登門向其父母下跪請求原諒。

不過，李應訊時僅承認撫摸小蓓私處、胸部等猥褻行為，否認和她性交，辯稱此案是因為他不同意小蓓邀約參加心靈團體所致，也是她性幻想造成的。

高等法院指出，小蓓大學同學兼閨密李女證稱，小蓓為了講出這件事，承受很大壓力，也做惡夢，她說此事時，數度崩潰、大哭、發抖，對女生來說「和老師發生這種事很丟臉」，李女說相信小蓓所言屬實，小蓓沒有必要說謊讓父母傷心。

高院認為，從小蓓審理時數度痛哭失聲，自責說「這是人生的一個污點和陰影」，出現嚴重的創傷後壓力症候群反應，加上李在調查局測謊出現說謊反應、跪求她父母請求原諒等事證，認定李犯行明確，判李2年6月徒刑；可上訴。事發後李已去職。

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