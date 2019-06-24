女學生控「約會性侵」 輔大副教授被解聘

2019-06-24 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學哲學系副教授沈清楷日前被多名女學生指控「玩弄感情」、「發生關係」，校方今（24）日召開校級教評會處理，決定依性平會建議之懲處，解聘沈清楷且四年不得擔任教職。

日前有女校友控訴，2015年仍在學時，遭沈清楷「約會性侵」，當事人因此染上性病，並控訴沈清楷事後多次欺騙她的感情而罹患憂鬱症。事件曝光後，又有3人宣稱同為「受害者」。

綜合媒體報導，性平會調查報告認為，沈清楷違反教師專業倫理，建議解聘，並且4年內不得在輔大任教職。按程序，解聘案要經過「系、院、校」三級教評會決議，日前系、院級教評會都否決解聘案，引來輔大學生不滿，並因此發起連屬活動，請求學校解聘沈清楷。

就讀輔大法研所、曾任學生議長的廖姓學生是連署發起人，今天在校級教評會外舉牌靜坐，等待結果。下午4時15分，他在「連署：不能姑息，不能再有下一個受害者」活動專頁上指出，「今天學校校級教評會決議，哲學系沈清楷老師將被解聘」，並希望這個決定能帶給受害者些許的平靜。

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