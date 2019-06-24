性侵醉女瞎掰「是妳尿床」 色男賠錢獲緩刑

2019-06-24 16:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市簡姓男子與金錢豹酒女小芳是朋友，2016年間相約喝酒唱歌，小芳卻被簡男趁著酒醉性侵害得逞，小芳清醒時見自己全裸躺在床上，簡男躺在身邊，一隻手還摟著她的腰，驚問「發生何事？」，簡男竟瞎掰說「是妳尿床」，法院審理時，他改口承認發生性關係，卻是小芳自願，一審依乘機性交罪判刑3年2月，他趕緊賠償小芳取得和解，二審改判他2年，宣告緩刑5年，免除他的牢獄之災，條件是提供200小時義務勞務服務，以及參加法治教育5場。

判決書指出，金錢豹酒女小芳（化名）想開店做生意，向認識多年的普通朋友簡男請益，雙方於2016年8月20日凌晨喝酒唱歌，至當天清晨，小芳醉得不醒人事，被簡男帶回租屋處性侵害，小芳至中午清醒後，見自己全裸躺在床上，簡男睡在身旁，還摟著她的腰，她驚覺自己可能已被性侵害，逼問簡男發生什麼事情？簡男敷衍說，「是妳尿床了」，他宣稱小芳尿急，來不及上廁所，自己脫了衣服褲子，直接蹲在床上尿尿。

警方偵訊時，簡男仍堅稱是小芳尿床，他說，小芳自己脫掉衣服，還把整個床單尿得都是尿液，他改睡沙發，小芳睡在床上，他並未與小芳發生關係，不過，台中地院審理時，簡男改口說，是小芳自願與他發生性關係，當時小芳意識清楚，自己脫衣服，還交代他要用保險套。

法官卻認為，監視器拍到簡男把小芳帶回租屋處時，小芳已醉到無法走路，被簡男用後揹方式，揹入社區的大門內，不採信簡男辯詞，依乘機性交罪判刑3年2月，簡男上訴二審，並賠償小芳取得和解，台中高分院認為雙方已和解，簡男又無科，撤銷原判決，改判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是提供200小時義務勞務，參加法治教育5場。

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