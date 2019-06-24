廟前擄女性侵 繞遠路仍被逮

2019-06-24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕宮廟前帶走弱智女性侵，神明也不會放過惡狼的！

回程被拍照 狼蹤曝光

男子彭漢淵在新竹香火鼎盛的東寧宮前，載走中度智障的弱女小美（化名），到7公里外的竹科外工地性侵，事後以機車載回途中，認識小美的人看到她被陌生人載，且臉色蒼白，拍照LINE給小美家人，檢警據報火速擒狼，彭男故意繞遠路犯案，依然逃不過制裁，辦案人員也認為，有如神助才能迅速偵破。

檢警調查，彭男先前在新竹市東門街東寧宮附近看過小美，竟心生歹念，於3月17日上午10點多，騎機車前往該宮前，將小美載往約7公里路程外的新竹市金山街一帶，一處四下無人的不詳工地內性侵。事後彭男再騎機車將小美載返東寧宮，任由小美離去。

沒想到彭男在騎機車搭載小美返回途中，被小美胞妹的友人發覺有異，心想小美怎麼可能被一個陌生人載，而且臉色蒼白，當場拍照存證後，馬上LINE給小美家人，小美母親立即向新竹地檢署報案，警方根據照片的車號，循線查獲彭男。

彭男原本就是怕醜事被人認出，才騎機車載小美，大老遠騎了7公里，將小美載到竹科外市郊的一處無人工地性侵，沒想到回程就被認識小美的人目睹，只得認罪。

加重強制性交罪嫌起訴

彭男辯稱有疝氣，無法勃起，醫院驗傷證明，小美均為新傷。因此新竹檢方依對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人所犯之加重強制性交罪嫌，將彭男提起公訴。

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