性侵瞎辯「脫褲助喘氣」 狼運將遭怒嗆：靠下體呼吸逆？

2019-06-22 22:11

〔記者王捷／台南報導〕酒吧女郎小惠（化名）泥醉，清醒卻發現平常載她下班的蕭姓小黃司機兼友人「狼化」性侵她，事後卻辯稱脫小惠的褲子是為了擔心她氣喘，讓小惠的同性伴侶聽到以後崩潰，怒嗆蕭男，如果氣喘脫上衣就算了，脫褲子是怎樣！靠下體呼吸逆？蕭男的誇張辯詞，院檢也沒有接受，加上小惠陰部驗出男性DNA，台南地院依趁機猥褻罪嫌判處蕭男1年徒刑。

在酒吧工作的小惠，酒醉後常叫蕭男的計程車送她回家，成為朋友，還稱呼蕭男「Uncle」，介紹自己的同性伴侶給蕭男認識，兩人都認為蕭男是個很好的長輩，沒想到蕭男卻趁小惠喝醉伸出狼爪。

前年1月，小惠喝醉請老闆娘打電話給蕭男到酒吧，蕭男與店內的友人合力將小惠抬上車，小惠最後的印象是醉倒趴在吧檯上，傳訊息給伴侶說要提早下班，但再次清醒卻看到自己躺在旅館床上，下半身赤裸、下體疼痛，蕭男則躺在她身邊。

小惠雖然很害怕，但擔心刺激蕭男，不動聲色叫蕭男起來載她回家。小惠直到回到家才淚水潰堤，聯絡伴侶說她遭到性侵，一起到醫院驗傷、報案。

小惠的伴侶事後質問蕭男，蕭男自稱是與小惠交往，沒有性侵，遭到反嗆，蕭男與小惠當朋友多年，也知道小惠喜歡的是同性，要蕭男不要說謊。蕭男只好求饒，願意5000元和解，讓小惠的伴侶無法接受，怒嗆蕭男「當小惠出來賣」！這時蕭男也火了，說如果1萬元還無法和解，只能站著讓小惠拿刀刺他。

調解破局後，蕭男挨告性侵，卻辯稱他知道小惠心臟不好，看到小惠喘不過氣，所以才幫想她脫褲子，讓她躺在旅館休息，而且兩人是男女朋友，懷疑是小惠仙人跳，這時遭到小惠的伴侶反嗆，無法喘氣脫上衣就算了，脫褲子是怎樣？人靠下體呼吸嗎？

院檢也不接受蕭男脫小惠褲子的理由，加上小惠陰部上有採驗到男性的DNA，因此依據趁機猥褻罪嫌判處蕭男1年徒刑。

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