傳播妹控恩客硬上「走後門」 糗！驗出他男DNA…

2019-06-22 17:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市顏姓男子透過電話找熟識的傳播妹到飯店伴遊，卻被傳播妹指控，雙方講好只能「摸摸抱抱」，顏男卻不顧她月事來，對她指侵、強制肛交，害她屁股受傷得買藥擦，但新北地檢署調查，傳播妹事後與顏男互動正常未顯恐懼感，加上肛門檢體驗出的卻是另一名男性DNA，傳播妹身上也無反抗性侵傷痕，因此處分顏男不起訴。

傳播妹指控，去年10月21日晚間9時許，顏男透過電話找她到新北市板橋區一間旅館，交易前說好只撫摸、擁抱，顏男卻不顧她反抗指侵、強制肛交，在旅館時擔心安全及拿不到伴遊費，所以沒有當場向顏男抱怨。

顏男到案後供稱，當天是與傳播妹的第5次性交易，對方「大姨媽來」，他說可改以口交或肛交，經對方同意後，兩人才發生性關係，完事後還送對方回家，今年2月他又透過電話叫小姐，結果來的是該傳播妹，2月21日兩人又見了一次面，見面時有拍照錄音。

傳播妹則說，案發後有傳訊息抱怨「屁股受傷」，顏男要她去買藥或去看醫生，相關對話紀錄報警後就已刪除，但被警局打臉，否認傳播妹有提供LINE對話紀錄，加上兩人事後對話並無異常，傳播妹今年2月23日還主動傳訊給顏男，可見雙方關係親密，加上傳播妹肛門採集到的男性DNA並非是顏男，身上也無其他反抗性侵傷痕，檢方因此認定顏男罪證不足不起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法