黑道不戴套不給錢 酒女4告性侵 翻案起訴

2019-05-24

〔記者黃捷／台北報導〕黑道吳耀芳前年框出酒店小姐，涉嫌帶往旅館性侵、無套內射，挨告後辯稱雙方是性交易，因他沒有馬上付錢，小姐才會提告報復。台北地檢署原依罪證不足，3度不起訴處分，小姐不放棄、提起3次再議，到第4位檢察官終於翻案成功，昨依乘機性交罪起訴吳男。

黑道拗有事先走 沒想賴帳

50多歲吳耀芳是天道盟不倒會成員，台北市松江路「小夜城」舞廳2012年4月間發生槍擊案，吳在廁所內與另名黑道羅漢森肢體碰撞，遭對方開3槍報復，兩腿中彈送醫。

小姐指控，案發當晚，吳男點她的檯，結束後以慶生為由約她續攤，前往薇閣開房，摩鐵除提供住宿，也有其他娛樂設施，吳男另帶兩名友人同行，她以為是單純喝酒才赴約，未料兩名友人提前離去，吳男則把她帶進房間性侵。

小姐表示，吳男扯壞她衣服後背拉鍊，強行脫下衣服，她雖然有知覺，期間還一度起身上廁所，但實在太醉無力反抗，仍讓吳男內射得逞；吳男完事後跑掉，她直到早上清醒才有辦法離開，前往驗傷及報警，她除了下體撕裂傷，背部也被拉鍊刮出傷痕。

吳男否認性侵，辯稱兩人是性交易，但因小姐醉倒，他又約朋友按摩，才會先行離開，隔天他有去酒店找小姐，打算還錢；兩名友人也證稱，他們本來要跟進房間，但小姐說：「你們怎麼跟來？太不識相了吧？」才會離開。

北檢前3次偵查，調閱薇閣監視器，發現小姐自己走進旅館，且她自陳半夜能起身上廁所，卻未逃跑或打電話求救；另旅店人員證稱，小姐隔天離開時雖表示遭性侵，但拒絕飯店報警，檢察官認為不合常理，均不起訴。

3度不起訴 酒女不放棄續告

小姐不服，3度提起再議，高檢署認為雙方若合意，為何拉鍊被破壞、背部有傷痕，全案仍有疑點，3次都發回續查。

第4位檢察官接手重新勘驗監視器，發現小姐雖可行走，但已語無倫次，跳針頻喊：「再喝啊！」言談舉止確實像要續攤，而非準備性交易；且雙方若要性交易，應會詳談時數、內射與否及價錢，吳男卻對此交代不清楚。

檢方偵查也發現，小姐堅決否認吳男兩名友人證詞；此外，小姐當天就自行驗傷報警，採信她指控遭性侵，逆轉起訴吳。

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