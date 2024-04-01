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何建華無罪案發酵！檢察官「萬言上訴」論國安與言論自由分際

台北地檢署檢察官林達撰寫多達1萬多字的萬言上訴書，論述國家安全與言論自由的分際。（資料照，記者劉信德攝）

台北地檢署檢察官林達撰寫多達1萬多字的萬言上訴書，論述國家安全與言論自由的分際。（資料照，記者劉信德攝）

2024/04/01 11:24

〔記者錢利忠／台北報導〕統促黨不分區立委候選人何建華曾任中華婦女聯合會理事長，涉嫌接受中共金援至少40萬元，指示前媒體人、該協會秘書包克明撰寫年度統戰工作報告，被控在台發展組織；台北地院以何建華雖與上游聯繫，但無法證明有與下游聯繫，不合「發展組織」要件，判何、包2人無罪。台北地檢署承辦檢察官林達認為一審判決的認事用法尚有違誤，撰寫1萬餘字的「萬言上訴書」，並藉本案建立「國家安全」與「言論自由」界線之法律論述，澄清發展組織之要件。

林達於上訴書中提及，「國家安全」與「言論自由」之界線在於：任何人縱然在政治上可以主張支持「中國統一」，但其主觀意圖及客觀行為絕對不可以達到「與中共等敵對勢力合謀摧毀我國之國體（民主共和國）及政體（五權分立，立法權、行政權由全國人民普選決定；而非由共產黨黨員決定之共產黨一黨專政）」之程度，否則按照立法者之意旨，其行為已對我國「國家安全或社會安定」產生「明顯而立即之危險」，此時當不能再濫用「言論自由」概念濫予保護。

上訴理由提到，原判決未就發展組織罪集合犯性質加以審認，致未以行為人全部行為總合觀察，反而刻意切割分段駁斥起訴事實，已實質上架空發展組織罪之適用。何建華發起中華婦聯會，確有與中共接觸、主持起草組織宗旨及工作綱領，招募組團赴北京歸附中共、向中共報告甘為附隨組織，並起草組織計畫以資指導發展組織工作，且根據組織計畫，執行「對在臺的大陸籍人摸底」之組織工作、依憑中共資源舉辦活動招攬組織成員，遂行接觸及吸收之發展組織工作、執行蒐集與實名舉報台獨人士之發展組織工作、依指示於選舉期間率眾聚於凱道介選等行為，依此統合觀察審認，已足以認定其主觀上有「危害我國國家安全或社會安全」之不法意圖；在客觀行為上，有「發起、資助、指揮或發展組織」等行為，且對國家安全、社會安定達到「明顯而立即危險」之程度。原判決認事用法，尚有違誤，依法提起上訴，並藉本案建立「國家安全」與「言論自由」界線之法律論述，澄清發展組織之要件。

林達解釋國安法發展組織罪的構成要件，是以行為人「意圖危害國家安全或社會安定」，為我國境外敵對勢力或大陸地區「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」為成罪要件。而「言論自由」縱係我國憲法所保障之人民基本權，但司法機關必須正確體認，這不是可以無限上綱的護身符，更不能成為我國敵對勢力或其附庸份子「破壞我國國家安全及社會安定」的藉口。

林達解釋，「國家安全」與「言論自由」之界線在於：任何人縱然在政治上可以主張支持「中國統一」，但其主觀意圖及客觀行為絕對不可以達到「與中共等敵對勢力合謀摧毀我國之國體（民主共和國）及政體（五權分立，立法權、行政權由全國人民普選決定；而非由共產黨黨員決定之共產黨一黨專政）」之程度，否則按照立法者之意旨，其行為已對我國「國家安全或社會安定」產生「明顯而立即之危險」，此時當不能再濫用「言論自由」概念濫予保護。

林達指出，眾所周知，中共政權到目前為止，在政治、軍事、經濟、社會等各層面，不斷以統戰及優勢武力恫嚇等手段，恐嚇我國，必須接受其所設定之「中國統一、兩岸統一」之政治目標及政治框架。中共政權所設定之統一框架，必須是服膺中共憲法，也就是「中國共產黨一黨專政」之前提，也就是要破壞、摧毀我國憲法所設定之政治體制（五權分立，立法權、行政權由全國人民普選決定；而非由共產黨黨員決定之共產黨一黨專政），這就是對我國國家安全及社會安全之嚴重危害。

林達表示，倘我國人民與中共政權合謀，應合、服膺中共政權所設定之統一框架，而要破壞、摧毀我國國體及政體，且已有為中共政權發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織之行為，則其主觀上即有「危害我國國家安全或社會安全之意圖」，客觀上亦有「破壞我國國家安全及社會安全」之「明顯而立即之危險」，即構成本罪，此時即不能再錯亂濫用「言論自由」概念無限上綱而予保護。

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