總統府公布7位大法官被提名人 強調將建立人民信賴的司法

副總統蕭美琴今（21日）上午在總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（截自直播）

2025/03/21 10:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（21日）上午在總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。這次由賴清德總統提名的7位大法官人選，包括司法院長被提名人高檢署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人最高法院法官蘇素娥、中正大學法律係教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律係教授陳慈陽以及政治大學公法學中心主任詹鎮榮。領域涵蓋民、刑事、行政法及憲法等，府方強調將建立人民信賴的司法。

總統府於去年8月公布司法院正、副院長及大法官被提名人共7人名單，但立法院在去年12月投票時，全數封殺，府方在上月重啟提名作業，今上午在總統府召開記者會公布提名名單。

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總統府說明，大法官並為院長被提名人蔡秋明，現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。蔡秋明任檢察官近30年，並借調最高檢察署辦事多年，專長刑事司法案件實務。此外，多次參與最高法院大法庭言詞辯論，及協助法務部進行憲法訴訟。擔任法務部國際及兩岸法律司司長期間，促成台灣與多國簽訂刑事司法合作協議，展現推動跨國法制能力。

府方認為，蔡秋明熟悉司法體系運作，擅長國際司法交流，相信能帶領司法機關接軌國際，建立人民信賴的司法。

大法官並為副院長被提名人蘇素娥，現任最高法院法官，美國加州大學柏克萊分校法律研究所法學碩士。蘇素娥歷任三審法院法官，主要辦理刑事審判業務。歷練多年司法行政工作，曾擔任刑事廳廳長，對於制定刑事妥速審判法、辦理司法改革幕僚業務、修正刑事訴訟法及推動國民法官制度。

大法官被提名人蕭文生，現任國立中正大學法律學系教授，德國慕尼黑大學法學博士。 曾擔任中正大學法律系系主任、法學院院長，致力憲法、行政法之教學與研究，為執教南部的公法學者。

大法官被提名人鄭純惠，現任最高法院法官，台大法律學研究所碩士。鄭純惠人歷任三審法院法官，主要辦理民事案件。參與最高法院民事大法庭統一法律解釋工作，論證法律爭議。另並兼任教職，講授民事法律課程。

大法官被提名人林麗瑩，現任台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事，台大法律學研究所碩士。 林麗瑩具刑事法專長，歷任一、二審檢察官職務，曾任法務部綜合規劃司司長，參與全國司改國是會議幕僚工作；目前主責最高法院刑事大法庭法律意見書撰擬及言詞辯論。此外，曾赴德國科隆大學研究刑事比較法制，及數度奉派出國進行檢察事務交流。

大法官被提名人陳慈陽，現任台北大學法律學系專任教授，德國魯爾大學法學博士。陳慈陽為公法學者，從事憲法、行政法、環境法之教學與研究，曾任該校公法研究中心主任；另曾任台灣法學會、台灣環境法學會理事長。長期關注台灣憲政發展及人權保障實踐，積極以法學專長投入公共事務；嗣擔任考試委員，推動年金改革退撫新制、研議法律專業人才考用制度。

大法官被提名人詹鎮榮，現任政大特聘教授，德國科隆大學法學博士。詹鎮榮深耕公法領域，先後任教高雄大學、政治大學，從事憲法及行政法領域之教學與研究；研究主軸為地方自治、公私協力及民營化法制。曾任政大法學院副院長暨法律科技整合研究所所長，現任公法學中心主任，多次擔任釋憲案件指定專家。

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