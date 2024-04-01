台中港警最年輕、首位女性中隊長 27歲朱宇莉成「嬌」點

27歲朱宇莉，是台中港務警察總隊51年來最年輕的、且是首位女性中隊長。（港警提供）

2024/04/01 10:34

〔記者歐素美／台中報導〕51年來，台中港務警察總隊首位女性中隊長報到！台中港務警察總隊自1973年成立以來，歷任各中隊隊長皆由男性擔任，近日該總隊人事異動，南突堤中隊長一職由27歲的警務員朱宇莉接任，成為台中港警總隊有史以來最亮眼且最年輕的首任女性中隊長。

朱宇莉畢業於中央警察大學行政警察學系第85期，在校表現優異，畢業後分發內政部警政署保安警察第一總隊擔任分隊長職務，曾帶隊支援雙十國慶勤務、跨年活動安全維護勤務、配合檢疫所執行防疫等工作，相關學經歷完整，表現優異，深獲長官好評。

請繼續往下閱讀...

因家住台中市，朱宇莉於2023年5月調任台中港警總隊，返鄉服務，期間更是擔任「關老師」角色，走訪基層巡迴諮詢，關心同仁身心健康，個性爽朗，積極進取。這次巾幗不讓鬚眉，出任中隊長一職，從警經驗將更充實完整。

台中港警總隊長蔡燕明表示，警察工作多元，期許朱宇莉中隊長到任後發揮所長，儘速掌握轄區狀況，推行社區警政2.0，建立友善通報網、加強與港區友軍單位的聯繫，並帶領所屬執行打詐、反毒查賄等當前重點工作，共同維護港區安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法