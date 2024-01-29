高市警局三線一星督察4人到任 尚有2科室主管、1督察懸缺

高市警局三線一星督察4人到任，尚有2名科室主管、1名督察懸缺。（記者黃良傑攝）

2024/01/29 19:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市4位三線一星新任督察今天報到，包括台東縣警察局督察長蔡耀順、屏東縣警察局主任秘書劉清俊、台中港務警察總隊副總隊長黃保勝、高雄港務警察總隊副總隊長朱恩銳，均屬交流缺今天到任，高市警局尚有公關室、法制室主任缺待補，不少已具資格或將調升的警官磨拳擦掌。

外界研判3名三線一星缺，很可能在議會臨時會後、春節前公布，但若連同副分局長、偵查隊長人事案，就可能延後至過完年後再公布。

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公關室主任黃元民調升，法制室主任王豐珍退休，以及督察周麗郎退休待補缺，公關主任缺究竟由專員或督察出線，引起各方揣測。據了解，相關人事案已送市府核定；三線一星高階警官督察、專員缺，連動二線四星副分局長人事，以及農曆春節過後偵查隊長、組長的異動，備受警界矚目和臆測。

據了解，下波偵查隊長調整幅度頗大，仁武、鼓山等分局偵查隊長將回任刑大，加上偵查隊長升副分局長等，預估偵查隊長異動人數逾十人；另傳有偵查隊長與副隊長不合，副隊長請調拂袖而去，甚至與長官、部屬相處均出現問題，引發高層關切、調查。

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